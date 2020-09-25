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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يحتفل باليوبيل الفضي للراهبة مارسيل شوقي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:09 م
الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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احتفلت الأسرة الفرنسيسكانية مع راهبات مرسلات قلب مريم الطاهر، باليوبيل الفضي للأخت مارسيل شوقي، وترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

شارك في الصلاة الأب إدوارد، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت، والأب سامح شحاتة، راعي كنيسة مار فرنسيس بالرزيقات، والأب يوسف زكي، راعي كنيسة كوم أمبو، والأب يوسف ميخائيل، راعي كنيسة أرمنت الحيط، كما حضر الأخ ميخائيل عوض، والأخ إبراهيم يوسف، بالإضافة الأخوات الراهبات وأفراد الأسرة.

وفي عظته هنأ نيافة الأنبا عمانوئيل الأخت مارسيل شوقي، والأخوات الراهبات بهذه المناسبة السعيدة.

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