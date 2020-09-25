الأنبا عمانوئيل يحتفل باليوبيل الفضي للراهبة مارسيل شوقي

احتفلت الأسرة الفرنسيسكانية مع راهبات مرسلات قلب مريم الطاهر، باليوبيل الفضي للأخت مارسيل شوقي، وترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.شارك في الصلاة الأب إدوارد، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت، والأب سامح شحاتة، راعي كنيسة مار فرنسيس بالرزيقات، والأب يوسف زكي، راعي كنيسة كوم أمبو، والأب يوسف ميخائيل، راعي كنيسة أرمنت الحيط، كما حضر الأخ ميخائيل عوض، والأخ إبراهيم يوسف، بالإضافة الأخوات الراهبات وأفراد الأسرة.وفي عظته هنأ نيافة الأنبا عمانوئيل الأخت مارسيل شوقي، والأخوات الراهبات بهذه المناسبة السعيدة.