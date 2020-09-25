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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية» ناعية شهداء الشرطة بسجن طرة: ضحوا بحياتهم ثمنًا للأمن

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:09 م
الدكتور منير حنا
الدكتور منير حنا
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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نعى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، شهداء الشرطة المصرية الذين سقطوا أثناء التصدي لمحاولة هروب بعض المحكومين بسجن طرة.

وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في بيان له: لقد ضحى هؤلاء الأبطال بحياتهم ثمنًا للأمن والاستقرار الذي أقسموا على حفظه فور عملهم بجهاز الشرطة.

واعتبر "حنا" أن هؤلاء الشهداء قد برهنوا على تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة التي تقدم بشكل يومي لكي ننعم بحياة هادئة وطبيعية بينما يصدون عنا أخطارًا فادحة.

وصلى رئيس الأساقفة لله أن ينعم على أسرهم بالصبر والسلوان، وأن يسكن الشهداء جنات النعيم وأن يحفظ مصر من كل سوء.

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