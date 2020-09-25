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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مدير مطحن بالقليوبية استولى على 182 طنًا دقيقًا مدعمًا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:11 م
دقيق مدعم
دقيق مدعم
كتب صلاح حسنى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين من القبض على مدير مسئول عن أحد مطاحن الدقيق البلدي المدعم في مدينة بنها، للاستيلاء على 182 طن دقيق.

كانت قد وردت معلومات سرية للعقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، تفيد وجود عجز بأحد المطاحن التابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة ثان بنها، والمصرح له بإنتاج الدقيق البلدي استخراج 82% والذي يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قِبل الدولة.

وتوصلت التحريات إلى قيام مدير المطحن بالاستيلاء على الدقيق والقيام في التصرف في الإنتاج بالبيع في السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم التي تقدمها الدولة لمستحقيها، وذلك لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من جراء ذلك والاستيلاء على المال العام.

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت حملة تموينية المطحن، ومن خلال عمل جرد مفاجئ تبين وجود عجز في الدقيق بكمية قدرها 182 طنًا من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، بما يعادل مبلغًا ماليًا قدره 2 مليون و500 ألف جنيه، بما يعد ذلك جريمة استيلاء على المال العام من قِبل موظف عام، وتم ضبط المدير المسئول عن المطحن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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