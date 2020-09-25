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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 360 جرام هيروين و20 طربة حشيش بالمحافظات خلال 24 ساعة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:57 م
ضبط حشيش
ضبط حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني- الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن، جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جراما– مبلغ مالى– هاتف محمول– ميزان، بحوزة شخص بمديرية أمن القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام- مبلغ مالى– هاتف محمول، بحوزة شخص بمديرية أمن البحيرة.

وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول– سلاح أبيض "مطواة"، بحوزة شخص بمديرية أمن الدقهلية.

وضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 1،500 كيلوجرام- مبلغ مالى– هاتف محمول– سلاح أبيض، بحوزة أحد العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

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