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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ما هي نشرة مصروفات المدارس الحكومية 2021 - 2020

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:30 م
ريم محمود
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نشرة مصروفات المدارس الحكومية 2021 - 2020

ريم محمود
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية تسديد المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية لعام ٢٠٢٠، وذلك عن طريق عدة آليات، منها فوري، ومنها البنك الأهلي أو مكاتب البريد، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال نشرة رسمية لها أسعار المصروفات لجميع المراحل الدراسية وهي كالتالي:

من مرحلة رياض الأطفال حتي الصف الثالث الابتدائي ٣٠٠ جنيه.
من الصف الرابع الابتدائي حتي الثالث الإعدادي ٢٠٠ جنيه.

المصروفات من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي بمبلغ 500 جنيه.

صفوف التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه وسنواته 200 جنيه.



الفئات المعفاة من المصروفات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة فئات معفاة من المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية لعام ٢٠٢٠، وهي كالتالي : أبناء شرطة ٢٥ يناير والطلاب اليتامي وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا، وأبناء مصابي الثورة و طلاب مدارس حلايب وشلاتين ومحافطة البحر الأحمر وشمال سيناء، بالاضافة الي طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

طرق السداد

الطريقة الأولي هي تسديد المصروفات في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب.

الطريقة الثانية عن طريق دفع البنوك، سواء كان بنك مصر والبنك الأهلى، وينشر "الدستور"أرقام الحسابات، حساب بنك مصر هو ( 1050001000036407) أما حساب البنك الاهلى المصري هو (154307041619000014)، ويمكن لولي الأمر تحصيل المصروفات الدراسية عن طريق فورى وبعدها يقوم بأخذ الفاتورة ويقوم بتصويرها نسختين، على أن يعطى نسخة منهم للمدرسة.


تخفيضها
وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقةً إعادة النظر في أسعار المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية والعمل علي تخفيض أسعارها لتخفيف من ٥٠٠ جنيه إلي ١٩٠ جنيهًا وقال الوزير إن المصروفات تم الإعلان عليها ولا حقيقة لخفض أسعارها وكل ما ينشر في هذا الشأن شائعات.

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