نقل العاهل النرويجى إلى المستشفى

أكد الديوان الملكي النرويجي أن العاهل هارلد الخامس البالغ من العمر 83 عامًا نقل صباح اليوم الجمعة إلى مستشفى بسيارة إسعاف.وذكر الديوان أن الملك الذي تولى العرش في عام 1991 نقل إلى المستشفى الوطني في العاصمة أوسلو بعد أن شعر بالدوخة، مؤكدًا أن الفحوصات لم تكشف عن إصابته بأي أمراض خطيرة.ومن المتوقع أن يغادر الملك المستشفى قبل عطلة نهاية الأسبوع، وقد ألغى كل واجباته الرسمية لمدة أسبوعين، وسيتولى ولي العهد الأمير هاكون المهام الملكية خلال هذه الفترة.