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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«القاهرة على خط أزمة تشكيل حكومة لبنان».. السفير المصرى يلتقى «برى»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:17 م
نبيه بري
نبيه بري
مروة عنبر
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من المقرر أن يلتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، السفير المصري لدي لبنان ياسر علوي، لبحث مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية، برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.

ويشير لقاء بري وعلوي إلى حراك مصري دخل منذ أيام على خط تسريع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، والتي لا تزال تشهد عقبات بسبب بعض الوزارات، لا سيما وزارة المالية، وفقًا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وما زالت خطوات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراوح مكانها، رغم الاتصالات والاجتماعات التي عقدت خلال الساعات الماضية.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة بعدم وجود أي تقدم ملموس في الاتصالات وفي مواقف الأطراف السياسية بشأن تشكيلة حكومة أديب.

وأصر أديب على تأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، التي تقترح تشكيل حكومة من اختصاصيين بعيدًا عن الأحزاب السياسية.

يذكر أن أديب كان يستعد لزيارة قصر بعبدا لاطلاع الرئيس اللبناني ميشال عون على حصيلة مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، اليوم الجمعة، لكن القصر الرئاسي أعلن عن إرجاء اللقاء إلى ما بعد ظهر اليوم.

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