ضبط 18 ألف لتر سولار مسروقة من خط أنابيب بالسويس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 18 ألف لتر سولار داخل سيارة لنقل المواد البترولية عقب سرقتها من خط أنابيب بترول بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم سرقة خطوط أنابيب البترول.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس قيام شخصين تباع، سائق "لهما معلومات جنائية" بتركيب محبس (كلبس) بخط أنابيب البترول الممتد بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة عتاقة.عقب تقنين الإجراءات وبالانتقال للمنطقة المُشار إليها أمكن ضبط المذكورين حال استقلالهما سيارة نقل (فنطاس) مُحملة بحوالى 18 ألف لتر سولار وبحوزتهما بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار وبمواجهتهما اعترفا بسرقة كمية السولار حمولة السيارة من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس (كلبس) عليه وحيازتهما السلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى.