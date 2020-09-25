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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على دور رابط بوابة الحكومة المصرية في تقليل الاغتراب 2020

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:04 م
تنسيق
تنسيق
شيماء حسين
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لخدمات تنسيق القبول بالمعاهد والكليات عبر رابط بوابة الحكومة المصرية أهمية كبري حاليا نظرا لما تقدمه من خدمات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية على حد سواء في معرفة نتيجة التنسيق أو كيفية تقليل الاغتراب أو التحويل الإلكتروني للطلاب. 

الخدمات المقدمة عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

تقدم بوابة مصر الحكومية العديد من الخدمات إلكترونية خاصة في مجال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك عبر رابط "tansik.egypt.gov.eg/application"، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، كان آخرها إتاحة فرصة التقديم للمعاهد والكليات للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، ومتابعة النتيجة خلال الساعات القادمة أيضا من خلال رابط الموقع.

معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2020  

يتيح موقع بوابة مصر الحكومية معرفة نتيجة الاغتراب 2020، والذي يعتبر الهدف الأساسي منه هو تحويل الطالب عقب ترشيحه لكلية عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية تابعة لمنطقته ولكن بشروط معينة، أبرزها حصول الطالب على الحد الأدنى من درجات الكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بنطاق التوزيع الجغرافي لسكن الطالب، والتقديم عبر الموقع  ولا يقبل التحويل الورقي.

خطوات التقديم لتقليل الاغتراب 2020 


- تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الحكومية 
- إدخال رقم السجل المدني ورقم مراقبة الموظف
- إدخال الرغبة الجديدة والضغط على زرار الحفظ
- يسمح الموقع بالتغيرات قبل الموعد النهائي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم

خطوات معرفة نتيجة التنسيق 

- تسجيل الدخول على الرابط التالي: tansik.egypt.gov.eg/application، واختيار نتيجة التنسيق الخاصة بالطلاب واختيار نوع ومصدر شهادة الطلاب "ثانوية عامة أو ما يعادلها"، وكتابة رقم جلوس الطالب، وكتابة الرقم السري للطالب الذي تم اختباره في تسجيل البيانات من قبل، وكتابة الكود، والضغط على نتيجة التنسيق، ستظر النتيجة ويجب طبعها للتقديم للكلية المرشح لها.

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في حالة الرغبة للتقديم في كليات تحتاج إلى اختبار قدرات "التربية بأنواعها والإعلام"، يجب أن يكون الطالب قد اجتاز تلك الاختبارات قبل التقديم للكلية، ويتم تقديم ذلك ضمن الاوراق المطلوبة في التقديم الالكتروني للكلية كشروط أساسي نظرا لطبيعة الدراسة بها لضرورة تمتع الطالب بالمهارات والقدرات التي تتطلبها الكلية المراد الالتحاق بها.



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