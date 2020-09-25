عبدالوهاب عبدالمحسن: الشعب المصرى يعلم أغراض جماعة الإخوان

قال الفنان التشكيلي عبدالوهاب عبدالمحسن، إن الشعب المصري الواعي أصبح على دراية وتفهم بأغراض وأهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعات الظلامية، موضحًا على الدولة تطهير كل المصالح الحكومية والأماكن المتواجد بها أثر من تلك الجماعات، لافتًا إلى أن هناك بعض من ينتمون لهم في المؤسسات الحكومية.وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، لابد من غلق كل مصادر ثروات وتمويل تلك الجماعة، وغلق كل أبواب التبرع والتسول، موكدًا على أن كل تلك المصادر تصب عندهم، إلى جانب غلق كل الزوايا الموجوده في كل حارة وشارع، ودعم الفنون وحرية الإبداع للرد على التخلف الذي يتم نشره من قبل تلك الجماعات الظلامية.وأشار إلى أنه لابد من وجود خطاب تنويري واضح، وسن قوانين واضحة للمسار الديني الوسطي الذي شكل المصريين، وتطوير الإعلام وتطوير خطابه وإزاحة الخطاب الفج والمباشر في الرد عليهم.وتابع: "ليس من المعقول أن يكون إعلامهم أكثر تأثيرًا من إعلام دولة بعراقة مصر"، موضحًا أن الوجوه الإعلامية الموجودة فاقدة للإقناع بأي إنجاز حقيقي، ولا بد على الدولة أن تهتم بالثقافة والقوى الناعمة والإبداع أكثر من الحاصل، مؤكدًا على وجود مستنيرين في مصر حقيقيين تجب الاستعانة بهم، إلى جانب المثقف الحقيقي الذي يمتلك رؤية في السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام والدين والفن والصحة.ولفت إلى أنه لا بد من وجود مجلس شورى من مثقفين حقيقيين وليس موظفين في كل محافظة، لإعطاء رأيهم في كل شيء الآن، مؤكدًا على أننا في دولة تنجز كثيرًا وتحقق تقدمًا على المستوى المادي وليس على المستوى الروحي.