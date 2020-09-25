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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 عاطلين لاختطاف طفلة وطلب مليون جنيه فدية بكفرالشيخ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:21 م
ضبط عاطلين
ضبط عاطلين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن محافظة كفرالشيخ في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفلة ومطالبة أهلها بفدية مالية، وضبط مرتكبي الواقعة، وإعادتها سالمة.

تبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ من عامل بقيام مجهولين يستقلون (توك توك) باختطاف ابنته، 5 سنوات، أثناء سيرها بالقرية محل إقامتهم رفقة ابنة شقيقه وهروبهم، وتلقى والد الطفلة اتصالا من مجهول طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة: عاطل، وكان يقود "التوك توك" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع 6 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وتم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، عدا أحدهم هارب، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بعقده العزم على ارتكاب الواقعة بدافع الحصول على مبلغ الفدية نظرًا لعلمه بثراء أهل الطفلة المجنى عليها.

ولفت إلى استعانته بباقى المتهمين لتنفيذها، وقيامه بتاريخ الواقعة باستئجار "التوك توك" وخطف الطفلة بالاشتراك مع باقى المتهمين، واحتجازها بمنزل أحدهم وقيام آخر بالاتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية.

وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراحها خشية ضبطهم.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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