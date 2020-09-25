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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«انظل واحدف طوب».. كيف حرضت أبواق «الإرهابية» على التظاهر؟

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:14 م
الاخوان
الاخوان
سمر عبدالله
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رغم هروبهم خارج مصر، إلا أن إعلاميي الإخوان ما زالوا يحرضون المصريين على النزول إلى الشوارع والتظاهر والتخريب في مؤسسات الدولة، عقب طرح أفكار تخريبية من شأنها أن تثير دمارًا وخرابًا هائلًا، زاعمين أن هذه هي الطريقة المُثلى لأخذ حقهم، متناسين ما فعلوه بالمصريين خلال سنة حكمهم والتي دمروا خلالها مصر على كل المستويات، فلم يسلم أحد من عنفهم وتخريبهم في كل ربوع مصر.

- "تسريب صوتي يكشف تحريض الجماعة"
تزامنًا مع دعوات التظاهر في مصر اليوم الجمعة، والتي أطلقها محمد علي وجماعة الإخوان الإرهابية، عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، رصد تسريب صوتي قيام العناصر الإخوانية في مصر بتكليفات من أجهزة الاستخبارات الخارجية والتى تنفذ توجيهاتها قناة الجزيرة، إعطاء التعليمات لعناصر إخوانية بمصر بتصعيد الأحداث ليكون أكثر فاعلية فى تأجيج الموقف، حيث يقول أحد العناصر في الفيديو: "أنتم لازم تصنعوا لقطة حاجة مختلفة تسمع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتليفزيون.
«انظل واحدف طوب»..
- "معتز مطر: انزل واتضرب"

خرج الإعلامي الإرهابي، معتز مطر، مقدم برنامج "مع معتز على قناة الشرق"، مطالبًا الشعب المصري بالاستجابة والنزول للشوارع المصرية للتظاهر، حيث غرد "مطر" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلا: "أنا بقولك انزل واتضرب وخليهم ياخدوك انت نازل عشان حرية بلدك متسمعش كلام شبه انكو هتنزلوا تتاخدوا واحنا اللي بنحرككوا بس"، مضيفًا: "ده واجبك النزول وانك يتقبض عليك في سبيل الحرية".
معتز مطر
معتز مطر
- "محمد ناصر: كسر وحدف طوب"

دعا الإعلامي الإرهابي محمد ناصر، المصريين للنزول للتظاهر في مختلف الميادين اليوم الجمعة، والاستجابة لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية بالتظاهرات التي تدعو لها في مصر هذه الأيام، حيث قال "ناصر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "متسمعش للي بيقولوا انك انت اللي هيتقبض عليك واحنا لا، هو ده دورك النزول والثورة والتكسير وحدف الطوب"، متابعًا: "كل ده في سبيل تحقيق الحرية في بلدك فمتسمعهمش ويكش تستشهد ويابختك ساعتها".
محمد ناصر
محمد ناصر
- "وجدي غنيم: لو اتاخدت كله في ميزان حسناتك"

قال وجدي غنيم، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "انزل يا حبيبي متخافش ده واجبك نحو دينك في سبيل إقامة دولة الخلافة انزل وكسر وخرب مباح شرًعا امام أفعال الظالمين وبالتأكيد لو اتضربت"، مضيفًا: "لو اتاخدت ف كله في ميزان حسناتك، جمعة الغضب.. يارب انصرنا".
وجدي غنيم
وجدي غنيم
- "تعليمات مكتب الإرشاد"

ووجه مكتب الإرشاد لعناصره في مصر لإشعال الغضب في جمعة سبتمبر ٢٠٢٠، مع استمرار دعوات التظاهر اليوم في مصر على الأوضاع في البلاد

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