سامح عيد يطالب بمحاكمة «الإعلاميين المرتزقة»: تحريض على القتل

طالب الخبير في الحركات الإسلامية، سامح عيد، بضرورة إخضاع معتز مطر ومحمد ناصر وكل الإعلاميين الخائنين والمرتزقة الذين يظهرون على القنوات الإرهابية القطرية والتركية لمحاكمة عاجلة بشأن تحريضهم المباشر للمواطنين من خلال تلك المنصات الإعلامية على رفع السلاح أمام المواطنين، في محاولة لإيهام المصريين بأن هذا يمثل أسمى معاني التضحية والدفاع عن الشرف والعرض.وأكد عيد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هؤلاء الإعلاميين الإرهابيين لم تتوقف دعواتهم التحريضية عند هذا الحد، بل بدأوا في مطالبة المواطنين بالتحريض المباشر على القتل، وأن مثواهم سيكون الجنة، مشيرًا إلى أنهم بعدوا كل البعد عن إطار المعارضة السياسية، بل أصبحت دعواتهم تأتى فى إطار جرائمهم المتتالية.