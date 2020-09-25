452 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الفيروس، كما تم تسجيل 368 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 74%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.