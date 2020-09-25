ضبط 8 قضايا تهريب بضائع بمليون جنيه

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 8 قضايا تهريب، أبرزها: ملابس- بضائع أجنبية الصنع- اكسسوارات ملابس– أمتعة شخصية– قطع غيار سيارات– أدوات لياقة بدنية) بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من مليون جنيه.ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: في ضبط قضيتين، وفى مجال الأمن العام: ضبط 33 قضية أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي، محاولة صعود باخرة دون تصريح، سلاح أبيض، قيادة لنش برخصة منتهية.وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية: عن ضبط 907 مخالفات مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 203 أحكام قضائية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط قضية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.