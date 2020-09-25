رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبد الوهاب خضر: القيادة السياسية حمت العمال من تداعيات كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:55 م
عبد الوهاب خضر
عبد الوهاب خضر
دعاء جابر
طباعة
قال عبدالوهاب خضر، مدير عام مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه رغم التحديات التي واجهت وتواجه مصر داخليًا وخارجيًا منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد والتأثير السيئ لها عالميًا على كل الفئات ومجالات العمل، إلا أن إدارة وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وبالتعاون مع النقابات العمالية، وبعض أصحاب العمل الوطنيين، مكنت من حماية سوق عمل تبلغ نحو 29 مليون عامل، 15 مليونًا منهم في قطاع العمالة غير الرسمية، وتم تقديم الدعم من خلال الصناديق المخصصة لذلك، وتكونت شبكات لجمع المعلومات والتسجيل.

وأضاف مدير عام مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن سياسة الإغلاق الجزئي التي انتهجتها الدولة في الإبقاء على العمل بشكل جزئي بالمصانع التي تنتج السلع الغذائية والأساسية كانت جيدة جدًا، لأنه كان من الصعب تطبيق الإغلاق الكامل وإبقاء الناس في منازلهم، وتعطيل المنظومة الإنتاجية، لأن أي دولة لن تستطيع تحمل هذا الوضع القاسى، كما أن الاهتمام باشتراطات السلامة والصحة المهنية كان هو الاختيار الأفضل الذي تبنته الدولة المصرية، واستمرت كذلك في الإنفاق على القطاع السياحي باعتباره من القطاعات الإستراتيجية، والذي يجلب للبلاد نحو 16 مليار دولار، ويدعم الدخل القومي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

بشرى سارة للمعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا

9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

image description

إنشاء كوبري مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

حقيقة رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

تعرف على السبب الكامن وراء الحالات القاتلة من "كوفيد-19"

5 أطعمة تستنزف طاقتك.. تعرف عليها

القمر والمشتري وزحل يرسمون مثلثًا يزين قبة السماء.. الليلة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«الرواية العربية المعاصرة» كتاب جديد للناقد حاتم عبدالهادي

«في ذكرى رحيله».. ناهض حتر شهيد الكلمة الذي فضح الإخوان فقتلوه

صدور الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لمحمد مستجاب خلال أيام

«قصور الثقافة» تختتم فعاليات ملتقى شباب الحدود 4