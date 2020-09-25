عبد الوهاب خضر: القيادة السياسية حمت العمال من تداعيات كورونا

قال عبدالوهاب خضر، مدير عام مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه رغم التحديات التي واجهت وتواجه مصر داخليًا وخارجيًا منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد والتأثير السيئ لها عالميًا على كل الفئات ومجالات العمل، إلا أن إدارة وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وبالتعاون مع النقابات العمالية، وبعض أصحاب العمل الوطنيين، مكنت من حماية سوق عمل تبلغ نحو 29 مليون عامل، 15 مليونًا منهم في قطاع العمالة غير الرسمية، وتم تقديم الدعم من خلال الصناديق المخصصة لذلك، وتكونت شبكات لجمع المعلومات والتسجيل.وأضاف مدير عام مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن سياسة الإغلاق الجزئي التي انتهجتها الدولة في الإبقاء على العمل بشكل جزئي بالمصانع التي تنتج السلع الغذائية والأساسية كانت جيدة جدًا، لأنه كان من الصعب تطبيق الإغلاق الكامل وإبقاء الناس في منازلهم، وتعطيل المنظومة الإنتاجية، لأن أي دولة لن تستطيع تحمل هذا الوضع القاسى، كما أن الاهتمام باشتراطات السلامة والصحة المهنية كان هو الاختيار الأفضل الذي تبنته الدولة المصرية، واستمرت كذلك في الإنفاق على القطاع السياحي باعتباره من القطاعات الإستراتيجية، والذي يجلب للبلاد نحو 16 مليار دولار، ويدعم الدخل القومي.