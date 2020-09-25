ضبط 308 مخالفات تموينية و30 طن أسمدة زراعية فاسدة بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مخزن أعلاف وأسمدة زراعية بدون ترخيص وحيازة أسمدة زراعية مجهولة المصدر وضبط 30 طنا و300 كجم أسمدة زراعية و5 أطنان نخالة خشنة مجهولة المصدر، وتحرير محضرين لأصحاب محلات لبيع المنظفات الصناعية والمفروشات وضبط 600 كجم منظفات و500 كرتونة أطقم مفروشات مجهولة المصدر.وتمكنت مباحث التموين من ضبط 308 قضايا تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر 2020، ومنها تحرير 14 قضية فى مجال الغش التجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية.وضبط 120 قضية عدم الإعلان عن الأسعار (39) قضية عدم وجود شهادة صحية، (34) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، (43) قضية إنتاج خبز ناقص الوزن (مخابز بلدي)، (37) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدي)، (21) قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز.ومن أبرز قضايا الغش التجاري تحرير 2 محضر لأصحاب مخازن مواد غذائية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وضبط 36 ألفا و300 علبة عصير وأكياس شيبسى أنواع مختلفة مجهولة المصدر ومحضر آخر لصاحب مركز تعبئة مواد غذائية وضبط ما يزيد علي 2 طن أرز وسكر ناقص الوزن واستخدام علامات تجارية وهمية، و2 ماكينة تعبئة وتغليف ولحام بلاستيك.كما تم تحرير محضر لصاحب مصنع حلويات شرقية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وضبط (12) طنا 655 كجم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وكذا ضبط 37 أسطوانة غاز سعة 12.5كجم قبل بيعها بالسوق السوداء، هذا وقد تم ضبط 90 غسالة بأحد المعارض لبيع الأدوات المنزلية لاستخدام علامات تجارية مقلدة.