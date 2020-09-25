رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف القليوبية» افتتاح 3 مساجد اليوم

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:34 م
مسجد
مسجد
كتب صلاح حسنى
طباعة
أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن افتتاح 3 مساجد جديدة بنطاق المحافظة اليوم الجمعة، ضمن 77 مسجدًا سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في 13 محافظة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل.

وأوضح "أبوالسعود" - في بيان اليوم الجمعة - أن المساجد الـ3 التي تدخل الخدمة اليوم هي مسجد عزبة مصطفى أفندى التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة بطوخ، والمقام على مساحة 300 متر، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه، موضحًا أن المسجد الثاني فهو مسجد محمد موسى بقرية العطارة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والمقام على مساحة 240 مترًا، بإجمالى تكلفة 2.5 مليون جنيه.

أشار إلى أن المسجد "هاجر" بقرية الإصلاح الزراعى التابعة لمركز ومدينة قليوب، والمقام على مساحة 250 مترًا، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الـ3 أسابيع الأخيرة 9 مساجد موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت 31 مليون جنيه حتى الآن.

وكانت المديرية افتتحت الجمعة الماضية 3 مساجد جديدة وهي حسن سري بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 320 مترًا، حيث جرى الإحلال والتجديد على نفقة الوزارة ومسجد حجاج العزب، بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 375 مترًا.

كما أنه يجرى الإحلال والتجديد بالكامل على نفقة الوزارة ومسجد التقوى بقرية الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 100 متر على نفقة وزارة الأوقاف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1 أكتوبر.. موعد بدء صرف معاشات أكتوبر 2020 والعلاوات الخاصة

الأهلي ينفي رحيل فايلر: لم نصدر أي بيانات

إسرائيل ترفع السرية عن إنذار حرب أكتوبر

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

الصور

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

حقيقة رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

القمر والمشتري وزحل يرسمون مثلثًا يزين قبة السماء.. الليلة

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

اليوم... انطلاق بطولة الروبوت العالمية بتنظيم مصرى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

عبدالوهاب عبدالمحسن: الشعب المصرى يعلم أغراض جماعة الإخوان

صدور الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لمحمد مستجاب خلال أيام

الموسيقات العسكرية على مسرح النافورة بالأوبرا

«المرأة فى مصر الفرعونية» محاضرة بثقافة المنوفية