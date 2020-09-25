«أوقاف القليوبية» افتتاح 3 مساجد اليوم

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن افتتاح 3 مساجد جديدة بنطاق المحافظة اليوم الجمعة، ضمن 77 مسجدًا سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في 13 محافظة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل.وأوضح "أبوالسعود" - في بيان اليوم الجمعة - أن المساجد الـ3 التي تدخل الخدمة اليوم هي مسجد عزبة مصطفى أفندى التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة بطوخ، والمقام على مساحة 300 متر، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه، موضحًا أن المسجد الثاني فهو مسجد محمد موسى بقرية العطارة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والمقام على مساحة 240 مترًا، بإجمالى تكلفة 2.5 مليون جنيه.أشار إلى أن المسجد "هاجر" بقرية الإصلاح الزراعى التابعة لمركز ومدينة قليوب، والمقام على مساحة 250 مترًا، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الـ3 أسابيع الأخيرة 9 مساجد موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت 31 مليون جنيه حتى الآن.وكانت المديرية افتتحت الجمعة الماضية 3 مساجد جديدة وهي حسن سري بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 320 مترًا، حيث جرى الإحلال والتجديد على نفقة الوزارة ومسجد حجاج العزب، بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 375 مترًا.كما أنه يجرى الإحلال والتجديد بالكامل على نفقة الوزارة ومسجد التقوى بقرية الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 100 متر على نفقة وزارة الأوقاف.