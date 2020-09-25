إيبارشية دير مواس تحذر من إيصالات مزورة منسوبة لها

حذرت إيبارشية دير مواس ودجلا، بمحافظة المنيا، من تداول إيصالات مختومة بختم منسوب لخدمة الفقراء بالإيبارشية.وقالت الإيبارشية، في بيان لها: تؤكد المُطرانية أن هذه الإيصالات مزورة، وأنه لا توجد أي اتصالات تابعة لخدمة الفقراء أو أي خدمة أخرى بالإيبارشية، وأن الإيصالات الصادرة من المطرانية تكون مختومة بختمها.وأهابت الإيبارشية بالأقباط عدم التعامل مع حاملي هذه الإيصالات، لتجنب الوقوع أمام حيل هؤلاء المزورين.