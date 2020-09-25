شركات منطقة اليورو تواصل الحصول على الائتمان المصرفى

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن شركات منطقة اليورو واصلت الحصول على الائتمان المصرفي في أغسطس، بعد شهرين من تخفيف معظم الاقتصادات قيودًا على الأنشطة الاقتصادية تستهدف السيطرة على جائحة فيروس كورونا.وارتفعت القروض المصرفية للشركات 7.1 بالمئة على أساس سنوي، ما يمدد طفرة في الاقتراض بدأت في مارس حين توقف نشاط أجزاء كبيرة من اقتصاد منطقة اليورو، واضطر رواد الأعمال إلى السحب من خطوط ائتمان لسداد فواتيرهم.