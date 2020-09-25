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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«حلم الثراء السريع».. حكاية سيدة طمعت فى صاحب مصنع فاستعانت بـ3 رجال لسرقته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:03 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل المخطط الكامل للسطو على صاحب مصنع زجاج عربي الجنسية بتدبير من سيدة طمعا في ثروته.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى أن العقل المدبر للجريمة سيدة اعتادت التردد على صديقتها سكرتيرة صاحب المصنع في المقر الإداري وعلمت من زياراتها المتعددة لها أن مالك المصنع يمتلك أموالا طائلة، فلعب الشيطان برأسها وراودتها فكرة الثراء السريع وقررت الدخول لدائرة أصحاب الأموال.

عرضت المتهمة خطتها على اثنين من ذوي التاريخ الإجرامي ومقاول والذين رحبوا بها رغبة منهم أيضا في الثراء ووضعوا خطة محكمة لتنفيذ جريمتهم وتولت المتهمة تحديد ساعة الصفر لعلمها المسبق بمواعيد تواجد المجني عليه بالمصنع.

وأشارت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى أن الجريمة تم الكشف عنها عندما أبلغ مالك مصنع زجاج عربي الجنسية بحضور 3 أشخاص مجهولين إلى المقر الإداري لمصنعه، وقيام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة فأصابه بجرح قطعي بالساعد الأيسر، واستولوا منه على مبالغ مالية قدرها 410 آلاف جنيه  و23 ألف دولار.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "سيدة، عاطلين لهما معلومات جنائية ومقاول".

نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهمة الرئيسية و2 آخرين وبحوزة أحدهم "مطواة" استخدموها في إصابة المجني عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وقررت المتهمة أنه نظرًا لارتباطها بعلاقة صداقة مع سكرتيرة المجني عليه وترددها على المقر الإداري لمصنعه وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية به عقدت العزم على سرقته، واتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي، وأضافت بتوجهها وباقي المتهمين بتاريخ الواقعة إلى المقر الإداري للمصنع مستقلين 4 سيارات ملاكي مستأجرة، وعقب تأكدها من تواجد المجني عليه بمفرده صعد باقي المتهمين للمقر وقاموا بالتعدي عليه محدثين ما به من إصابات، وقيامهم بالاستيلاء على المبلغ المالي وفروا هاربين، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات وهى عبارة عن 310 آلاف جنيه - 1700 دولار - 6500 دينار جزائري.

8 كروت ائتمانية - بطاقة تحقيق شخصية - رخصة قيادة خاصين بالمجني عليه، وتم ضبط 4 سيارات ملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة كما أضافوا أن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت ضبط وإحضار المتهم الهارب.

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