كيفية الاستعلام عن مصروفات المدارس الخاصة 2020 - 2021

الاستعلام عن مصروفات المدارس الخاصة 2020





وقالت شيرين محمد ولية أمر: يوجد عدد كبير من أولياء الأمور بدأوا النقل من المدارس الخاصة إلى أخرى حكومية أو مدارس خاصة أقل في السعر وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها الجميع بسبب ظروف فيروس كورونا.



وأضافت شيرين: المدارس الخاصة وقت سحب الدوسيه أو الملف الخاص بالطالب تجبر ولي الأمر على دفع ١٠٪؜ في شهر سبتمبر و٦٠٪؜ في شهر أكتوبر من المصروفات رغم سحب الملف.



وتابعت: "ولازم ولي الأمر يدفع علشان يقدر يسحب الدوسيه ويروح بيه المدرسة الحكومية فالمدير يطلب منه تبرع من 1000 إلى 2000 جنيه غير طبعًا مصاريف المدرسة للطالب في الآخر بيكون ولي الأمر دفع اللي كان هيدفعوا في المدرسة الخاصة". وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لولي الأمر رابط لمتابعة المصروفات والزيادة الخاصة بكل مدرسة وتنشر الدستور الرابط وهو كالتالي https:parent.emis.gov.egindexSpecilSchool.aspx قال بعض أولياء امور طلاب المدارس الخاصة أن كثير من المدارس قد رفعت المصروفات الدراسية من بزيادة من ٢٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ جنيه مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الامر ومتابعة المصروفات حتي لا يتم استغلال أولياء الأمور من المدارس.وقالت شيرين محمد ولية أمر: يوجد عدد كبير من أولياء الأمور بدأوا النقل من المدارس الخاصة إلى أخرى حكومية أو مدارس خاصة أقل في السعر وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها الجميع بسبب ظروف فيروس كورونا.وأضافت شيرين: المدارس الخاصة وقت سحب الدوسيه أو الملف الخاص بالطالب تجبر ولي الأمر على دفع ١٠٪؜ في شهر سبتمبر و٦٠٪؜ في شهر أكتوبر من المصروفات رغم سحب الملف.وتابعت: "ولازم ولي الأمر يدفع علشان يقدر يسحب الدوسيه ويروح بيه المدرسة الحكومية فالمدير يطلب منه تبرع من 1000 إلى 2000 جنيه غير طبعًا مصاريف المدرسة للطالب في الآخر بيكون ولي الأمر دفع اللي كان هيدفعوا في المدرسة الخاصة".





وأشارت شيرين إلى أنهم يناشدون الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار بإلغاء دفع مبلغ ١٠٪؜ أثناء سحب الملف مؤكدة أن ذلك عبئا كبيرا على ولي الأمر خاصة في ظل الظروف الحالية.



وبعد عرض خطوات الاستعلام عن مصروفات المدارس الخاصة 2020 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصروفات المدارس الحكومية لعام الدراسي ٢٠٢١ وأصدرت الوزارة في نشرة رسمية عن المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية لجميع المدارس الحكومية والمراحل الدراسية المختلفة وتتراوح من ٢٠٠ جنيها إلى ٥٠٠ جنيه لمختلف المراحل الدراسية بداية من رياض الاطفال حتى الثانوية العامة.