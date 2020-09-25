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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة صورة تشوه حوائط المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور بشأن تشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري، الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، مُوضحةً أن هذه الصور لا تمت بصلة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أو أي متحف أو أثر مسجل بمصر، مُشددةً على أن كل حوائط المتحف وزخارفها، وكذلك القطع الأثرية به سليمة تمامًا، مع استمرار مشروع ترميم وتطوير المتحف تمهيدًا لافتتاحه خلال العام المقبل 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار والتراث الحضاري المصري.

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