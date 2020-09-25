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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الداخلية» تنفى فرض 190 جنيهًا رسوم دخول وحدات مرور الإسماعيلية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
وحدات مرور الإسماعيلية
وحدات مرور الإسماعيلية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيهًا على الدخول لوحدات المرور بالإسماعيلية.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أنه لا توجد أية رسوم على دخول وحدات المرور بمحافظة الإسماعيلية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة والمغرضة التي تستهدف بث البلبلة بين المواطنين.

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