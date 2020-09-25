مذبحة كرداسة.. أبرز جرائم الإخوان التي لا تغتفر (فيديو)

صباح يوم 14 أغسطس 2013، كانت الجهات الأمنية تتحرك لفض اعتصام أنصار الرئيس الإخواني محمد مرسى، بميداني رابعة والنهضة، فقررت جماعة الإخوان الإرهابية أن تكشف عن وجهها القبيح، فسرعان ما اقتحمت مركز شرطة كرداسة، وقتلت مأمور المركز، ونائبه، و12 ضابطا، وفرد شرطة، وأتهم فى تلك الواقعة 188 من العناصر التكفيرية المتشددة، وستظل تلك الواقعة الشاهد الرئيسي على جرائم الإخوان، المُرتكبة ردا على تحرك الأجهزة الأمنية لفض اعتصامهم المسلح.رصدت الأجهزة الأمنية عقد المتهم الثانى في القضية، القيادى بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، عبد السلام محمد بشندى وشهرته "عبد السلام بشندى" 56 عاما، عضو بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، اجتماعا سريًا داخل محل إقامته بمنطقة درب عمار التابعة لمركز كرداسة محافظة الجيزة، مع قيادات وعناصر تكفيرية من منطقتى كرداسة وناهيا.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن ذلك الاجتماع السري بأنصار الجماعة وقياداتها بالمنطقة الذي عقده القيادي الإخواني مع القيادات التكفيرية، وعلى رأسها المتهم الأول في ارتكاب مجزرة مركز شرطة كرداسة محمد نصر الدين فرج الغزلاني، الحاصل على ليسانس حقوق 45 عاما، ناقشوا من خلاله كافة وسائل التصدي للدولة حال اتخاذها إجراءات فض اعتصامي جماعة الإخوان الإرهابية.