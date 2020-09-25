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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» ترد على شائعة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض «أهلًا مدارس»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
الأدوات المدرسية
الأدوات المدرسية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض "أهلًا مدارس" بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض " أهلًا مدارس" بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق، مُوضحةً أن كل الأدوات والمنتجات المطروحة بمعارض "أهلًا مدارس" تتميز بأسعارها المخفضة بنسب تتراوح بين 20 و30% مقارنةً بنظيرتها المتداولة في الأسواق وبجودة أعلى، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والكمامات والقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، تم افتتاح عدة معارض "أهلًا مدارس" ثابتة ومتنقلة في عدد من المحافظات، في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتتضمن المعارض الثابتة كل المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة "شنط- أحذية- أغذية- أدوات تعليمية- أجهزة الحاسب- ملابس" بأسعار مخفضة تصل لـ30%، ويجرى تكثيف الحملات الرقابية على مداخل المعارض لمنع دخول تجار التجزئة للاستحواذ على المستلزمات المدرسية ولمتابعة عمليات البيع للمواطنين.

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