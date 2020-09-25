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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدعو ألمانيا لتشكيل مجموعة للتحقيق فى قضية نافالنى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
نافالني
نافالني
وكالات
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اقترح فاسيلي بيسكاريف، رئيس لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي بالشئون الداخلية الروسية، على رئيس البوندستاغ الألماني فولفغانغ شوبل، تشكيل مجموعة مشتركة للتحقيق في قضية أليكسي نافالني.

وقال رئيس هذه اللجنة التابعة لمجلس الدوما، في دعوته: "نقترح تشكيل لجنة مشتركة، أو مجموعة عمل بمشاركة نواب البوندستاغ ومجلس الدوما، من أجل ممارسة المراقبة البرلمانية على مسار التحقيق فيما حدث للمدون الروسي أليسكي نافالني".

وأضافت الرسالة، التي وقعها كل أعضاء اللجنة: "تتسم الحملة المكثفة التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية وبعض السياسيين الألمان، حول التسميم المزعوم للمدون نافالني، بالطابع المخطط له مسبقا وبدقة".

وأعربت الرسالة، عن الأمل في أن يبذل البرلمانيون الألمان، الجهود اللازمة لدفع سلطات بلادهم إلى إجراء تحقيق مستقل والتعاون مع روسيا في هذا الموضوع.

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