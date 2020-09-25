رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جريمة في حق الإنسانية.. «الإرهابية» تحرق المجمع العلمي (فيديو)

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
حرق المجمع العلمي
حرق المجمع العلمي
سمر عبدالله
طباعة
لم يغفر التاريخ الإنساني لجماعة الإخوان وأنصارها واقعة حرق المجمع العلمى، وفقدت مصر والإنسانية بسبب هذا الحريق الآلاف من المخطوطات النادرة والفريدة التى من الصعب استعادتها، واحترقت معظم محتويات المجمع ولم يتبق منها سوى 25 ألف من الكتب والوثائق من أصل 200 ألف نسخة نادرة كانت تمثل ذاكرة مصر منذ عام 1798.

عقب قيام ثورة 25 يناير شهدت مصر موجة من الاضطرابات والاحتجاجات في كل محافظات مصر، ووقعت أحداث شارع مجلس الوزراء في 17 ديسمبر، احتجاجًا على تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء، ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

أثناء هذه التظاهرات تعرض المجمع العلمى لحريق أصاب أجزاء عديدة منه، حيث انهار السقف العلوى للمبنى من الداخل، واحترقت معظم محتويات المجمع، فلم يتبق منها سوى 25 ألفا من الكتب والوثائق من أصل 200 ألف وثيقة ومخطوطة نادرة كانت تمثل ذاكرة مصر منذ إنشاء المجمع عام 1798.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة للمعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا

الأهلي ينفي رحيل فايلر: لم نصدر أي بيانات

صورة المتهمين الثلاثة فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

الصور

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

اليوم... انطلاق بطولة الروبوت العالمية بتنظيم مصرى

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-9-2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«المرأة فى مصر الفرعونية» محاضرة بثقافة المنوفية

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا