جريمة في حق الإنسانية.. «الإرهابية» تحرق المجمع العلمي (فيديو)

لم يغفر التاريخ الإنساني لجماعة الإخوان وأنصارها واقعة حرق المجمع العلمى، وفقدت مصر والإنسانية بسبب هذا الحريق الآلاف من المخطوطات النادرة والفريدة التى من الصعب استعادتها، واحترقت معظم محتويات المجمع ولم يتبق منها سوى 25 ألف من الكتب والوثائق من أصل 200 ألف نسخة نادرة كانت تمثل ذاكرة مصر منذ عام 1798.عقب قيام ثورة 25 يناير شهدت مصر موجة من الاضطرابات والاحتجاجات في كل محافظات مصر، ووقعت أحداث شارع مجلس الوزراء في 17 ديسمبر، احتجاجًا على تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء، ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.أثناء هذه التظاهرات تعرض المجمع العلمى لحريق أصاب أجزاء عديدة منه، حيث انهار السقف العلوى للمبنى من الداخل، واحترقت معظم محتويات المجمع، فلم يتبق منها سوى 25 ألفا من الكتب والوثائق من أصل 200 ألف وثيقة ومخطوطة نادرة كانت تمثل ذاكرة مصر منذ إنشاء المجمع عام 1798.