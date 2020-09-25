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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرفة عزل بكل مدرسة.. «تعليم البحر الأحمر» تستعد للعام الدراسى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:09 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
علي عواد
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أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث عقد هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اجتماعا موسعا بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهي العموم لمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.


وناقش مدير مديرية التربية والتعليم خلال الاجتماع الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، وكذلك كيفية تطبيق الحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة العامة والتطهير والتعقيم المستمر عند دخول المدارس بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه بها.

وكلف "منير" بعمل قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلاب حتى يكون هناك اتصال مباشر وسريع في أي موقف، بالإضافة إلى عمل حجرة عزل في المدرسة، مع تحديد شخص يكون منسقا صحيا بالمدرسة وإرسال بياناته لمديرية الصحة والسكان، وتفعيل التقرير اليومي من الإدارات التعليمية ورفعها للمديرية.

وأكد جاهزية تنظيف المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتنويه على ضرورة عقد اجتماع بالموجهين ومديري المدارس، يرأسه مدير الإدارة التعليمية للاستعداد للعام الدراسي، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الإنترنت والمنصة التعليمية، وتفعيل مجموعات التقوية منذ بداية العام الدراسي الجديد، والاهتمام بالصيانة وتفعيل لجنة اللامركزية، كذلك دراسة موقف الكتب المدرسية والتأكد من وصولها المدارس.

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