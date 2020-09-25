ارتفاع قياسى جديد لإصابات كورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 7527 منذ أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 214 ألفًا و458 حالة.كما أعلنت الوزارة أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بلغ 1378، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق ليلة أمس الأول الأربعاء على قواعد جديدة لتشديد إجراءات الإغلاق التي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي.