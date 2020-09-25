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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع قياسى جديد لإصابات كورونا فى إسرائيل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 7527 منذ أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 214 ألفًا و458 حالة.

كما أعلنت الوزارة أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بلغ 1378، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق ليلة أمس الأول الأربعاء على قواعد جديدة لتشديد إجراءات الإغلاق التي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي.

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