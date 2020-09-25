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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوى الحرية والتغيير السودانية تبحث مستقبل التطبيع مع إسرائيل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
قوى الحرية والتغيير
قوى الحرية والتغيير السودانية
عبير سليم
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تبحث قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله حمدوك، "مستقبل التطبيع مع إسرائيل"، حسبما أفادت فضائية «الحدث» في نبأ عاجل.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نقلت عن مصادر سياسية في تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد لقاء آخر مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قريبًا، وتوقع أن يكون هذا اللقاء في أوغندا.

وقال تليفزيون «24 NEWS» الفرنسي - الإسرائيلي، الذي يبث من يافا، إن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة إجراءات بدأت لتطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الخلافات داخل السلطة في السودان تعيق الكشف عنها.

ومن بين تلك الخطوات، الاستعداد للإعلان، غدًا السبت، عن تدشين "جمعية الصداقة السودانية - الإسرائيلية" في قاعة العباسي - شرق مستشفى الزيتونة بالخرطوم خلال مؤتمر صحفي، وأنه سوف تتم دعوة وسائل الإعلام لحضور هذا المؤتمر الصحافي، إيذانًا ببدء عمل الجمعية رسميًا في السودان.

وأكدت المصادر ذاتها أن السودان هو أكثر دولة عربية يتوقع أن تعقب الإمارات والبحرين في إقامة علاقات سلام مع إسرائيل، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية فيه، والجناح الذي يقوده البرهان في الحكومة، يؤيد ذلك، خصوصًا أن الإدارة الأمريكية وعدت برفع كل العقوبات عن السودان، وإسقاط اسمه من قائمة الدول المساندة للإرهاب، في حال أقدم على هذه الخطوة.

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