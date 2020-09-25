الآن.. رابط موقع مصر الرقمية وأهم ما يقدمه للمواطنين

كشفت جائحة كورونا عن أهمية استخدام الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، لذلك بدأت الحكومة تشغيل تجريبي لموقع خدمي جديد، باسم موقع مصر الرقمية وفيما يلي نرصد الرابط، وأهم ما يقدمه للمواطنين من خدمات الكترونية تعمل على تسهيل الخدمات المقدمة من الحكومة.

رابط موقع مصر الرقمية وأهم ما يقدمه للمواطنين

تقدم الحكومة الخدمات الإلكترونية بالموقع عبر الرابط https://digital.gov.eg/ بالدخول على الصفحة الرئيسية للموقع تجد شرحا لكافة الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين أونلاين، حيث المعاملات الحكومية في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد.

يقدم موقع مصر الرقمية العديد من الخدمات الالكترونية "أونلاين" منها التموين، والتوثيق والمحاكم والمركبات والرخص.

أبرز الخدمات المقدمة عبر الموقع

يقدم موقع التجربيي العديد من الخدمات الإلكترونية ففي التموين تجد أن الموقع يوفر خدمة "إصدار بطاقة تموين جديدة ، وإصدار بطاقة تموين بدل فاقد، تفعيل بطاقة التموين، فصل اجتماعي وضم أفراد جديدة للأسرة، ونقل من محافظة إلى أخرى.

فيما يخص التوثيق فإن الموقع يقدم خدمة الاستعلام عن سريان محرر مميكن، وتحرير توكيل عام للقضايا وتحرير توكيل عام رسمي وتحرير توكيل رسمي شامل وتحرير توكيل خاص بالزواج وتحرير إقرار بالشطب و تحرير إقرار رسمي.

كيفية إنشاء حساب عبر موقع مصر الرقمية

تكون في الصفحة الرئيسية خانات جانبية لإنشاء حساب جديد على الموقع لمتابعة كافة الخدمات المطلوبة عبر الموقع ومتابعة الإجراءات التب تتم في تلك الخدمات في سرية تامة وذلك عن طريق "بوز نيم " و"باسورد"، تم استخدامهما في كل مرة تطلب أو تستعلم عن خدمة إلكترونية عبر الموقع.

شكاوى المواطنين عبر الموقع

يتيح الموقع التجربيي تقديم شكاوى المواطنين المتعاملين مع الرابط الموقع وأهم ما يقدمه للمواطنين يتابعها القيادات لضمان تقديم خدمات إلكترونية فعالة وفي وقت قليل عن طريق ايقونة "الشكاوى" والتي يطلي فيها الاسم والبريد الإلكتروني ونوع الخدمة المشكوى منها ومضمون الشكوى موضح بها كافة التفاصيل للعمل على إجراءات فعالة لإزالة المعوقات المشكوى منها لدى المواطنين لتقديم خدمات إلكترونية فعال.

قد يهمك أيضا:







