مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

جددت وزارة الخارجية الأمريكية عرضها حول منح مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدي للقبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي حجي عبدالله.وقال الحساب الرسمي لبرنامج مكافآت من أجل العدالة، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على تويتر "حجي عبد الله إرهابي وخائن فينبغي على الذي يكره الإرهاب ويمقت الخيانة أن يبلغ عنه نريد أن نعرف منه عن قادة داعش الجدد جائزة 10 ملايين دولار لا تفوتكم".ويأتي هدف برنامج المكافآت من أجل العدالة إلى تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة، وفقا للعربية.ويخصص وزير الخارجية الأمريكى مكافات لمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط أو يساعد أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني الولايات المتحدة أو ممتلكاتها، والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال في المقام الأول، والتي تؤدي إلى تعريف أو مكان وجود زعيم إرهابي رئيسي، أو التي تعطل تمويل الإرهاب، وفقا لموقع الوزارة.يذكر أن الخارجية الأمريكية ضاعفت، في يونيو الماضى، من قيمة المكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على حجي عبد الله، لتصبح 10 ملايين دولار أمريكي بدلا من خمسة.ويستخدم المولى أسماء أخرى مثل أبو عمر التركماني، وعبد الأمير محمد سعيد الصلبي، وبحسب الوزارة فهو من مواليد الموصل 1976، وتولى زعامة التنظيم بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي بهجوم أمريكي.