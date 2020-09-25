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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل لـ418 ألفا فى بريطانيا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 418 ألفا و889 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفا و991 حالة، وتعافى 2282 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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