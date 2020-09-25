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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

195 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو
أ ش أ
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ارتفع إجمالي حصيلة الإصابات في طوكيو إلى 24 ألفا و843 مصابا.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو تجاوزت عتبة المائة إصابة لليوم الثاني على التوالي.

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