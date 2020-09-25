حل 10133 شكوى فى مجال المياه والصرف خلال 9 أشهر بالمنيا

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، عن أنه بناء على التوجهات العامة للدولة، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الشركة القابضة، بمتابعة وحل الشكاوى، فإن إدارة الخط الساخن استقبلت 10133 شكوى مياه وصرف صحي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.وقال «الشهاوى» إن الشكاوى تنوعت بين انقطاع مياه أو طفح صرف صحي أو الشكوى من عدم جودة المياه، بالإضافة إلى شكاوى من سرقة أغطية البلاعات وغرف الصرف الصحي من بعض الأماكن ومتابعة ودراسة وحل هذه الشكاوى، مؤكدًا أن الشركة فعلت العديد من الخدمات لاستقبال الشكاوى وأنه يوجد رقم واتس للخط الساخن لاستقبال الشكاوى وهو 01271269587 ورقم موبايل 01271196196 بالإضافة إلى الرقم الأرضي 125.وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن الشركة حريصة على توفير خدمة متميزة للمواطنين سواء بتقديم كوب مياه شرب نقي وصحي ومطابق لجميع المواصفات القياسية العالمية أو خدمة صرف صحي آمن.