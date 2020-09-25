بطريرك الكاثوليك يترأس افتتاح العام الدراسي بمعهد العلوم اللاهوتية

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد بالمعهد الديني للعلوم اللاهوتية بالإسكندرية.حضر الصلاة التي أقيمت بدير الأيقونة العجائبية الآباء اللعازرين، الأب القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، والشمامسة، بالإضافة إلى القائمين علي التدريس، وطلاب المعهد.قدم البطريرك صلاة القداس الالهي من أجل الذين رحلوا عن العالم، البطريرك الكاردينال الأنبا إسطفانوس الثاني بطريرك الأقباط الكاثوليك الراحل ومؤسس المعهد، كما قدم البطريرك الصلاة على نية الطلاب الجدد والخريجين.