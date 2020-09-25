الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد سيامة الأنبا يوحنا قلتة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا يوحنا قلتة، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.وبهذه المناسبة قدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته متمنيًا له دوام الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.