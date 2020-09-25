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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم «مسرح مصر» يقدمون «شوكت وشطانوفي».. الليلة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:16 م
نجوم مسرح مصر
نجوم مسرح مصر
منار إبراهيم
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يبدأ عرض مسرحية "شوكت وشطانوفي"، لنجوم "مسرح مصر"، مساء اليوم الجمعة، على شاشة mbc مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

"شوكت وشطانوفي" تدور أحداثها في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدى الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية مع أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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