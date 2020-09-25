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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تعدٍ على طابية «كوسا باشا» الأثرية بالإسكندرية (صور)

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
طابية الأثرية بالإسكندرية
طابية الأثرية بالإسكندرية
هبه عويضه
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أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إزالة تعدٍ في مهده على طابية "كوسا باشا" الأثرية المسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والواقعة بمنطقة أبوقير شرق الإسكندرية.

وأضاف "متولي" - في بيان له اليوم - أن طابية "كوسا باشا" مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بالقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٩٢م، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدي وتم إزالة التعدى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن أعمال تنفيذ إزالة التعدي تم تحت إشراف منطقة أثار شرق الإسكندرية، والمتمثلة فى: هيام رميح مدير عام شرق الإسكندرية، وراضى موسي مفتش أثار، وسلمى ابراهيم مفتشة آثار، وإيمان زكي مفتشة آثار، ومسئول أمن شرق إبراهيم أبوالمكارم، ومن حي المنتزه ثان محمد حسن مساعد رئيس الحي، وتمت إزالة التعدي بشكل نهائي.
طابية الأثرية بالإسكندرية
طابية الأثرية بالإسكندرية
طابية الأثرية بالإسكندرية
إزالة تعدٍ على طابية «كوسا باشا» الأثرية بالإسكندرية (صور)
طابية الأثرية بالإسكندرية
طابية الأثرية بالإسكندرية
طابية الأثرية بالإسكندرية
طابية الأثرية بالإسكندرية
إزالة تعدٍ على طابية «كوسا باشا» الأثرية بالإسكندرية (صور)
طابية الأثرية بالإسكندرية

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