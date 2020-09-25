536 ألفًا إصابات كورونا في فرنسا والوفيات 31 ألفًا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بنسبة 5.5 %، عن يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 536 ألفا و289 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 31 ألفا و524، في حين تعافى 95 ألفا و980 مصابا حتى الآن.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.