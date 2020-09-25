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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

536 ألفًا إصابات كورونا في فرنسا والوفيات 31 ألفًا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:22 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بنسبة 5.5 %، عن يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 536 ألفا و289 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 31 ألفا و524، في حين تعافى 95 ألفا و980 مصابا حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.

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