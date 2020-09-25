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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مجلس إدارة المقاولون العرب يكرم محسن صلاح

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:49 م
مجلس إدارة المقاولون
مجلس إدارة المقاولون
محمد إبراهيم
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كرم مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، برئاسة المهندس سيد فاروق، فى أجواء أسرية، الرئيس السابق للشركة المهندس محسن صلاح، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة خلال فترة عمله بالشركة، وخلال مدة رئاسته للمجلس التي شهدت العديد من الإنجازات في مصر وخارجها، مما انعكس على حجم أعمال الشركة.

وبحسب بيان للشركة، قدم المهندس محسن صلاح التهنئة لمجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس سيد فاروق متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد لما فيه خير الشركة والعاملين بها، مؤكدًا الدور الوطني الذي تقوم به الشركة في سبيل تحقيق نهضة مصر.

وقال صلاح إنه طوال فترة رئاسته للشركة لم يراع إلا مصلحة الشركة العليا والتي كانت تأتي دائمًا في المقدمة، مشيدًا بالمهندس سيد فاروق الذي سانده كثيرًا في العديد من المهام وكذلك أعضاء المجلس، داعيًا المجلس الجديد إلى العمل على الحفاظ على مكانة الشركة وأن تكون دائمًا في المقدمة، وأن يظل ذلك عقيدة ثابتة وراسخة عند جميع العاملين بالشركة، لافتًا إلى أن السر في النجاح دائمًا هو الحب والتفاني والإخلاص للشركة والالتفاف حول تحقيق أهدافها.

من جانبه أشاد المهندس سيد فاروق بالمهندس محسن صلاح مشيرًا إلى أنه تولى الشركة في ظروف صعبة للغاية، كانت مليئة بالتحديات، استطاعت الشركة فيها تحقيق الكثير من الإنجازات.

وأوضح فاروق أن تقييم الأداء بعيدًا عن الأهواء الشخصية كان جزءًا من أسرار نجاح المهندس محسن صلاح منذ تسلمه المسئولية من المهندس إبراهيم محلب الرئيس الفخري للشركة، مؤكدًا أن سياسة الشركة تقوم على الحفاظ على ذلك النهج وتلك المبادئ الراسخة التى تنتقل من جيل إلى آخر لآخر منذ أن أسسها الراحل عثمان أحمد عثمان.
مجلس إدارة المقاولون
مجلس إدارة المقاولون العرب يكرم محسن صلاح
مجلس إدارة المقاولون
مجلس إدارة المقاولون العرب يكرم محسن صلاح
مجلس إدارة المقاولون
مجلس إدارة المقاولون
مجلس إدارة المقاولون العرب يكرم محسن صلاح
مجلس إدارة المقاولون
مجلس إدارة المقاولون العرب يكرم محسن صلاح
مجلس إدارة المقاولون

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