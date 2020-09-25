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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

114 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و455 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات اليومي بالفيروس سجل أكثر من 100 إصابة لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، بسبب استمرار الارتفاع في الإصابات الجماعية المتفرقة، مما يضع مكافحة الفيروس في البلاد على المحك قبل عطلة رئيسية.

وأفادت هيئة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن عدد الإصابات اليومي كان يسلك منحنى تنازليا بطيئا على خلفية قيود الفيروس الأكثر صرامة، لكن تراجع معدل الإصابات إلى أقل من 100 حالة -وهو الهدف الذي حددته السلطات الصحية- لم يكن سهلا.

وتواجه مكافحة الفيروس في البلاد منعطفا حرجا قبل عطلة عيد تشوسوك التي تبدأ 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل، إذ يسافر ملايين الكوريين الجنوبيين عبر البلاد للقاء أسرهم وأقاربهم خلال عطلة العيد.

وحددت البلاد الأسبوعين بدءا من يوم 28 سبتمبر كفترة خاصة لجهود مكافحة الفيروس القوية على مستوى البلاد، ومن المقرر أن تكشف تفاصيل حول إرشادات الحجر الصحي خلال العطلة في وقت لاحق من اليوم.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتعزيز إجراءات الحجر الصحي في المرافق، بما في ذلك المطاعم والمسارح في منطقة سول المكتظة بالسكان، وتقييد عمل الحانات والنوادي خارج منطقة العاصمة لمدة أسبوع.

وتطبق كوريا الجنوبية حاليا المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، وفي المستوى الحالي، تحظر السلطات التجمعات الداخلية التي تضم 50 شخصا أو أكثر، كما تُحظر التجمعات الخارجية التي تضم 100 شخص أو أكثر.
ومن بين الـ 95 إصابة المحلية، تم الإبلاغ عن 56 حالة في سول و26 حالة في إقليم كيونج كي المحيط بالعاصمة، وأبلغت مدينة إنتشون الواقعة غربي سول عن حالة إصابة أخرى.

وسجلت البلاد 19 إصابة وافدة من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي إلى 3149، وجاءت 8 إصابات منها من أوزبكستان و3 إصابات من الفلبين وإصابتان من الولايات المتحدة وإصابة واحدة من كل من إندونيسيا وروسيا وميانمار والأردن وبيلاروسيا وإسبانيا.

وسجلت كوريا الجنوبية حالتي وفاة إضافيتين، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 395، وبلغت نسبة الوفيات بكورونا 68ر1 %.

ووصل عدد المرضى في حالة خطيرة أو حرجة إلى 128 حتى منتصف الليل، بزيادة قدرها اثنين عن اليوم الذي سبقه.

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