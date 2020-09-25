سول: الزعيم الكوري الشمالي يأسف لمقتل موظف كوري جنوبي

عبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون عن أسفه لحادث مقتل موظف حكومي كوري جنوبي جراء إطلاق النار عليه من قبل الجيش الكوري الشمالي، في المياه الكورية الشمالية بعد أن ظل مفقودا في المياه القريبة من جزيرة يونبيونغ الصغيرة في أقصى الشمال بالقرب من خط الحدود المائي في البحر الغربي.ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن رئيس غرفة الأمن الوطني في القصر الرئاسي الكوري الجنوبي سيو هون قوله، إن الزعيم الكوري الشمالى قال في رسالة أرسلها اليوم باسم قسم جبهة الوحدة التابع لحزب العمال الحاكم إلى كوريا الجنوبية: "أشعر بالأسف العميق بشأن الحادث الذي أثار خيبة أمل الرئيس الجنوبي مون جيه-إن والأشقاء الجنوبيين".واضاف كيم في رسالته: "في الوقت الذي يكافح فيه الأشقاء في الجنوب ضد تهديدات الفيروس الخبيث (جائحة كورونا المستجد)، لم يقتصر الأمر على عدم تقديم المساعدة بل وقع أمر غير لائق وغير متوقع في مياهنا".وكانت السلطات العسكرية الجنوبية قد استنكرت بشدة قيام كوريا الشمالية بقتل موظف حكومي مفقود في جزيرة يونبيونج الصغيرة الواقعة في أقصى الشمال (من ناحية كوريا الجنوبية) على الحدود المشتركة بين الكوريتين في البحر الغربي بإطلاق النار عليه ومن ثم حرق جثته مباشرة على المياه الكورية الشمالية.