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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد أهمية تعزيز الحوكمة العالمية والتنسيق بين القوى الكبرى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
وانج يي، عضو مجلس
وانج يي، عضو مجلس الدولة وزير الخارجية
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أكد وانج يي، عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، الممثل الخاص للرئيس الصيني، أهمية تعزيز الحوكمة العالمية، والمواجهة المشتركة للتهديدات الأمنية غير التقليدية، وتعميق التنسيق والتعاون بين القوى الكبرى.

ودعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر مجلس الأمن بشأن حماية السلام والأمن الدوليين والحوكمة العالمية في حقبة ما بعد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مساء أمس، المجتمع الدولي إلى اتباع مبدأ التشاور والتعاون من أجل تحقيق المنافع المشتركة، ومشاركة جميع الأطراف في مناقشة الأمور العالمية، وفي بناء نظام الحوكمة وفي النتائج التي يسفر عنها بناء الحوكمة.

وحث " وانغ يي" جميع الأطراف على الحفاظ على نظام القانون الدولي، والامتثال للأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، التي تشمل المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية النزاعات عبر السبل السلمية.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة، وزيادة تمثيل الدول النامية وأصواتها، ودعم قدرات الاستجابة للطواريء وتحسين فاعليتها، والعمل من أجل تحقيق تحديث نظام الحوكمة وقدراتها.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا عبر الفيديو، دعا وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إلى بذل جهود منسقة في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ولفت إلى أهمية العمل معا للتغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودعم منظمة الصحة العالمية بقوة في أداء دور قيادي وتنسيقي ومعارضة تسييس المرض ووصم دول معينة، مضيفا أنه في مواجهة التغيرات العميقة التي لم نشهدها في قرن من الزمان والتي سببها المرض، يجب على المؤتمر تحمل مهمته التاريخية وبذل جهود جديدة لتعزيز بناء آسيا التي تتميز بالاحترام والثقة على نحو متبادل والأمن والاستقرار والتنمية والازدهار والانفتاح والشمول، إلى جانب التعاون والابتكار.

ودعا وزير الخارجية الصيني جميع أعضاء المؤتمر إلى تعزيز التواصل والحوار، وبناء الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعزيزها، والقيام بدورهم الواجب في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد أهمية تعزيز البناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق، ومساعدة الدول في استئناف النظام الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن استعداد الصين لتقاسم فرص التنمية مع الدول الآسيوية لتحقيق التنمية المشتركة.

وشدد على أن الصين ستعمل مع الدول الآسيوية الأخرى لإقامة نمط جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون متبادل المنفعة، والدفع نحو بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وتقديم مساهمتها الواجبة في السلام والتنمية في آسيا والعالم بأسره.

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