رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى»: إزالة 281 ألف مخالفة على النيل والمجارى المائية منذ 2015

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
طباعة
تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الجمعة، بشأن استمرار موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 281017 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 405 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 67 إزالة، فيما تم تنفيذ قطاع الري بتنفيذ 208 إزالات على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 130 إزالة على منافع الصرف.
 
وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع قام بتنفيذ 67 إزالة خلال ألأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 شملت 15 إزالة بمحافظة القاهرة، و7 إزالة بمحافظة الجيزة، و22 إزالة بمحافظة أسيوط، و2 إزالة بمحافظة سوهاج و11 إزالة بمحافظة قنا، و3 إزالة بمحافظة الأقصر و7 إزالة بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات، على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56235 إزالة .

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة 208 مخالفات خلال الأسبوع من شهر سبتمبر، شملت إزالة 36 إزالة بمحافظة الغربية، و17 إزالة بمحافظة القليوبية، و42 إزالة بمحافظة المنوفية، و44 إزالة بمحافظة أسيوط، و21 إزالة بمحافظة سوهاج، و3 إزالات بمحافظة أسوان، و45 إزالة بمحافظة الشرقية، ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري 146924 إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال  هذا الاسبوع من شهر  سبتمبر  2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 130 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 5 محافظات، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 77858.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
     
  وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

موضوعات متعلقة

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

الأهلي ينفي رحيل فايلر: لم نصدر أي بيانات

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

اليوم... انطلاق بطولة الروبوت العالمية بتنظيم مصرى

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-9-2020

إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة بالكويت

لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما استمر فى تناول العرقسوس يوميًا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«المرأة فى مصر الفرعونية» محاضرة بثقافة المنوفية

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا