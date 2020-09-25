«الرى»: إزالة 281 ألف مخالفة على النيل والمجارى المائية منذ 2015

تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الجمعة، بشأن استمرار موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 281017 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 405 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 67 إزالة، فيما تم تنفيذ قطاع الري بتنفيذ 208 إزالات على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 130 إزالة على منافع الصرف.وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع قام بتنفيذ 67 إزالة خلال ألأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 شملت 15 إزالة بمحافظة القاهرة، و7 إزالة بمحافظة الجيزة، و22 إزالة بمحافظة أسيوط، و2 إزالة بمحافظة سوهاج و11 إزالة بمحافظة قنا، و3 إزالة بمحافظة الأقصر و7 إزالة بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات، على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56235 إزالة .ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة 208 مخالفات خلال الأسبوع من شهر سبتمبر، شملت إزالة 36 إزالة بمحافظة الغربية، و17 إزالة بمحافظة القليوبية، و42 إزالة بمحافظة المنوفية، و44 إزالة بمحافظة أسيوط، و21 إزالة بمحافظة سوهاج، و3 إزالات بمحافظة أسوان، و45 إزالة بمحافظة الشرقية، ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري 146924 إزالة.وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 130 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 5 محافظات، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 77858.جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.