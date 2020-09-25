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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: «الإنتربول» لديها معلومات عن 50 ألف إرهابي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
الإنتربول
الإنتربول
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قال ألكسندر بروكوبتشوك، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول بوزارة الداخلية الروسية، "إن بنك المعلومات في الإنتربول -" الشرطة الدولية"- يحتوي على حوالي 50 ألف سجل مع بيانات لإرهابيين، من جميع أنحاء العالم".

وأضاف رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول بوزارة الداخلية الروسية، اليوم الجمعة، أن الإنتربول يدير كتلة معلومات ضخمة، تحتوي على معلومات عن المتورطين في جرائم إرهابية، وتقدم هذه المعلومات للدول الأعضاء، ويتم تحديث قاعدة البيانات باستمرار، ويبلغ حجمها حوالي 50 ألف سجل".

وأوضح " بروكوبتشوك" أن الإنتربول ينفذ عدة مشاريع لمكافحة الإرهاب، قائلا: "بفضل مشاركتنا فيها، تلقينا معلومات عن آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى المنظمات الإرهابية الدولية في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، يتم تنفيذ العمل الرئيسي بشكل ثنائي فيما يتعلق بإرهابيين محددين".

ونوه الخبير، بأن روسيا تحصل على فائدة كبيرة من تعاونها مع شركائها في رابطة الدول المستقلة، لافتا إلى أنه تم تسليم روسيا 5 أعضاء في منظمات إرهابية ملاحقين دوليا.

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