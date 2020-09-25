أول فنان من السكان الأصليين يفوز بجائزة أرشيبالد المرموقة فى أستراليا

فاز فنسنت ناماتجيرا، اليوم الجمعة، بجائزة أرشيبالد الأسترالية المرموقة، ليصبح أول فنان من السكان الأصليين يفوز في تاريخ الجائزة الممتد لـ 99 عامًا.وفاز ناماتجيرا بالجائزة عن صورته المرسومة مع لاعب كرة القدم الأسترالي السابق، آدم جودز، وهو من السكان الأصليين. واللوحة بعنوان "قف بقوة من أجل ما تمثله".وتم إعلان فوز ناماتجيرا بالجائزة البالغ قيمتها 100 ألف دولار أسترالي (70 ألف دولار أمريكي) بمعرض الفنون في نيو ساوث ويلز في سيدني.وقال ناماتجيرا وهو يظهر في الحفل عبر رابط فيديو "هذه لحظة خاصة بالنسبة لي وأشعر ببعض التوتر والإثارة.. استغرق الأمر 99 عاما فقط!".