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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إرجاء كرنفال ريو دى جانيرو إلى أجل غير مسمّى بسبب كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن منظّمو كرنفال ريو دي جانيرو، الخميس، أنّ نسخة العام 2021 من الكرنفال الأشهر في العالم والتي كان مفترضًا أن تجري في فبراير المقبل، أرجئت إلى أجل غير مسمّى بسبب وباء كوفيد-19 الذي ما زال يتفشّى بقوة في البرازيل.

وقال جورجي كاستانييرا، رئيس الرابطة المستقلّة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو (لييسا) المولجة تنظيم هذا الحدث السنوي، للصحفيين "لقد انتهينا إلى استنتاج مفاده بأنّه يجب تأجيل الحدث".

وأضاف: "ببساطة لا يمكننا إجراؤه في فبراير. لن يكون لدى مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية لكي تكون جاهزة في فبراير".

ولم يعلن كاستانييرا الموعد الجديد المحتمل لهذا الحدث الذي يجذب سنويًا إلى المدينة الساحلية ملايين السيّاح من سائر أنحاء البرازيل والعالم أجمع.

وقرار "لييسا" ينطبق على الفعالية الرسمية الأساسية في الكرنفال وهي مسابقة مدارس السامبا التي تجري على جادة سامبودرومو الشهيرة، ولا يسري على "التجمّعات" أي حفلات الشوارع التي تجري على هامش الكرنفال.

ولم تعلن سلطات المدينة بعد ما إذا كانت ستسمح بحصول هذه التجمّعات، علمًا بأنّ معظم التكهّنات تشير إلى أنّها ستضطر إلى إلغاء كرنفال 2021، أو تأجيله على أقل تقدير، نظرًا إلى أنّ البرازيل هي ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة على صعيد أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في البرازيل 4.7 مليون شخص توفي منهم حوالى 140 ألفًا.

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