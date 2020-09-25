صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 59ر131 نقطة أو ما يعادل 57ر0% ليصل إلى 41ر23219 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 03ر8 نقطة، أو49ر0%، ليصل إلى 47ر1634 نقطة.